Пете Сійярто нібито представлятиме позицію мирного завершення війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Петербурзький міжнародний економічний форум. Він нібито представлятиме позицію, що "війна і безглузде вбивство людей повинні бути негайно припинені і повинні початися мирні переговори".

Згідно з програмою заходу 15 червня Угорський дипломат візьме участь у панелі "Енергетика ХХІ століття: виклики сьогодення – можливості майбутнього".

Крім Сійярто, участь у форумі візьме колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка відома тісною дружбою з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Також у списку гостей вказані високопосадовці ОАЕ, Саудівської Аравії, Індії та Китаю. Водночас в програмі вказані Іноземні чиновник рангом не вище міністерського. Тільки від Бурунді приїде перша леді.

Путінський економічний форум - останні новини

10 червня стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився їхати на щорічний економічний форум у російському Санкт-Петербурзі. У заяві зазначено, що Казахстан представлятимуть віце-прем'єр-міністр Роман Скляр і заступник міністра економіки Тимур Жаксіліков.

Від поїздки до Росії також відмовилися президент Бразилії Лула да Сілва і навіть лідер Республіки Сербської Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, якого підтримував російський диктатор.

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