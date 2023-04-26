Офіційні коментарі про причину пожежі поки не надходили.

У столиці Кіпру Нікосії загорілася будівля російського Центру науки і культури. Очевидці зняли відео з демонстрацією багатометрового стовпа чорного диму, який виходить з будівлі.

Відео з пожежею з'явилися в Telegram-каналах і росЗМІ. Про нього в коментарі пропагандистському виданню ТАСС також повідомила керівник центру Аліна Радченко.

Російські портали нібито з посиланням на очевидців написали, що невідомий кинув у будівлю "коктейль Молотова". Це, за заявами росЗМІ, і стало причиною загоряння. Однак офіційні коментарі від представників влади Кіпру поки не надходили.

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Пожежі на російських об'єктах: останні випадки

У селищах Сосьва, Висім і Тайгове Свердловської області ввечері 25 квітня почалася пожежа. За добу полум'я знищило 110 будівель, 108 з яких були житловими будинками.

Інша пожежа того ж дня сталася в селищі Баляга Забайкальського краю. Вогонь спалахнув на території меблевого комбінату, а потім через сильний вітер перекинувся на будинки і землі лісового фонду.

У Підмосков'ї 22 квітня спалахнув завод з переробки відходів. Осередок загоряння знаходився в цеху з переробки пластику та гуми. Через це прилеглу територію накрив отруйний дим.

Масштабну пожежу в середині квітня зафіксували і в Тюмені. Полум'я вирувало неподалік від житлового комплексу "Зоряний".

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