Меркель покине свій пост у вересні.

Нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка найближчим часом відвідає Україну, після свого відходу з посади отримуватиме пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро.

Про це пише De Morgen, посилаючись на розрахунки німецької Асоціації платників податків.

Як відомо, 67-річна канцлер ФРН після загальних виборів у вересні покине свій пост. Розрахунок експертів був заснований на її багаторічному перебуванні в німецькому парламенті і часу на посаді канцлера Німеччини.

Після своєї відставки вона, як і інші колишні президенти і канцлери Німеччини, отримає право на посаду. Також Меркель отримає гроші на офіс-менеджера, двох помічників і водія.

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Раніше повідомлялося, що 22 серпня Ангела Меркель відвідає Київ з офіційним візитом і зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Пізніше з'ясувалося, що канцлер ФРН 20 серпня прибуде до Москви і поспілкується з Володимиром Путіним. Деталі візиту до Росії обіцяють розкрити наступного тижня.

У Верховній Раді вже назвали "плюс" того, що Меркель спочатку спілкуватиметься президентом Росії.

Автор: Юрій Годован