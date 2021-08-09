Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну 22 серпня для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.
"22 серпня дійсно відбудеться візит Ангели Меркель в Україну, це вже підтверджено німецькою стороною. Зараз візит готується на робочому рівні", – заявив співрозмовник.
В ОП немає сумнівів, що він буде "вельми змістовним".
"Тематичне наповнення візиту цілком прозоре. Це і питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, і питання, що стосуються безпеки у ширшому сенсі, в тому числі й у газовій сфері", – повідомив Подоляк.
Ангела Меркель вже приїжджала до Києва з офіційними візитами.
Раніше Володимир Зеленський і Ангела Меркель зустрічалися в столиці Німеччини Берліні 12 липня та обговорювали газопровід Північний потік-2.
Український лідер відзначав, що трубопровід є потенційною загрозою безпеці нашої країни.
Варто зазначити, що Німеччина бере участь в мирному процесі врегулювання ситуації на Донбасі – є членом нормандського формату переговорів (Берлін, Київ, Париж, Москва).