Глава держави наголосив, чим більший вплив має країна, тим більший потрібен тиск на Росію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити, аби Китай чинив тиск на Російську Федерацію, а не був просто посередником. Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

Зокрема, у президента України запитали, чого він очікує від Китаю.

"Якщо Китай захоче, він зможе змусити Росію зупинити цю війну. Я би хотів, аби Китай робив більше, аніж просто був посередником. Я би хотів, аби [Китай] чинив тиск на Росію для припинення війни. Так само, як Сполучені Штати чинять тиск. Там само, як Європейський Союз чинить тиск. І чим більший вплив у країни, тим більший потрібен тиск на Росію. У воєнний час, коли є агресор, ви не можете позиціонувати себе як посередник", - наголосив Зеленський.

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Також, у глави держави запитали, які вживаються кроки його адміністрацією для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа у Білий дім.

"Звичайно, ми не можемо впливати на вибори. Сполучені Штати сьогодні - це виклик. Є ризики, які неможливо передбачити", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у разі перемоги на президентських виборах Камали Гарріс, при владі будуть представники Демократичної партії.

"Якщо це буде Дональд Трамп... Моя команда говорила з його командою і я розмовляв з ним. Знову ж таки, ми сьогодні не знаємо, з чого буде складатися наш діалог. Раніше це було цілком доцільно, але ми не знаємо, що станеться після виборів [5 листопада]. Я думаю, ми досі матимемо більшість у Конгресі, коли справа стосуватиметься підтримки України", - сказав Зеленський.

Війна в Україні - позиція Китаю

Раніше видання Bloomberg повідомило, що президент КНР Сі Цзіньпін активізує зусилля з позиціонування Китаю як миротворця, який прагне покласти край російській війні в Україні. Водночас зростає критика з боку США та Європи щодо того, що Пекін підтримує зусилля Кремля на полі бою.

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