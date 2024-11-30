За словами канцлера ФРН, він налаштований на реальні переговори про можливий мир.

Канцлер Німеччини знову розкритикував ідею передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це пише tagesschau.de з посиланням на заяву політика на партійній конференції в Берліні.

Зокрема, Шольц звинуватив кандидата в канцлери Фрідріха Мерца в "ризикованій політиці щодо України".

"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не треба грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", - сказав канцлер.

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Водночас він, за його словами, залишається "непохитним і розсудливим", і громадяни Німеччини можуть на це покластися. При цьому Шольц підкреслив, що налаштований на реальні переговори про можливий мир, "але не через голову України".

Передача Німеччиною ракет Taurus Україні - останні новини

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц вигадав нове виправдання, щоб не передавати Україні Taurus. За його словами, німці не підтримують передачу Києву далекобійних ракет.

Як сказав Шольц, "в цій війні треба гарненько подумати. як діяти розумно як діяти розсудливо".

До цього УНІАН повідомляв, що Німеччина не передаватиме українським військовим ракети, оскільки застосування цієї зброї потребуватиме прямого залучення німецьких військовослужбовців. Крім того, Шольц боїться, що Київ вирішить завдати ударів по Москві і втягнути Німеччину у війну з Росією.

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