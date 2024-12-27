Росіяни зняли рекламний ролик, на якому російська протиповітряна оборона збиває у небі над Кремлем Санта-Клауса.

Відео з'явилося в мережі невдовзі після того, як у Казахстані впав літак "Азербайджанських авіаліній" Embraer E190, у збитті якого звинувачують Російську Федерацію.

На відео англомовний Санта летить над Росією з ракетами у санчатах та каже росіянам, що привіз для них "подарунки". Після цього його збиває ракета. Далі глядачі бачать російського Діда Мороза, який каже військовослужбовцю: "Правильно. Не потрібно нам нічого іноземного в нашому небі".

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