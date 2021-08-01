Питної води на півострові не вистачає лише промисловості, аграрному сектору і військовим.

Звинувачення Росії на адресу України щодо водної блокади окупованого Криму є брехнею — мирним жителям півострова прісної води вистачає.

Про це заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорев заявив в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, брак води відчувають тільки промисловість, аграрний сектор і армія окупантів.

"Там доволі великі заводи - "Титан", "Кримський содовий завод", бромний завод. Це те, що знаходиться в районі Армянська і Красноперекопська. Це степовий Крим. Там немає природних джерел води. Відповідно, головним джерелом був Північно-Кримський канал. Тому, звісно, зараз ці заводи мають проблеми з виробництвом продукції", - заявив Хорев.

Читайте такожУ Зеленського запевнили, що вода з материкової України до Криму зараз не течеЗаступник міністра нагадав про те, що значна частина сільгоспугідь в Криму знаходиться в степовій зоні, яка отримувала воду від зрошувальних систем.

Російські військові також розквартировані в степовій частині півострова — ближче до материкової частини України.

Внутрішніх запасів води на ці цілі не вистачає

"Однозначно ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде", - підкреслив Михайло Хорев.

Раніше УНІАН повідомив, що раніше Росія подала до Європейського суду з прав людини позов, в якому хоче, щоб ЄСПЛ зажадав від України призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

Автор: Станислав Кожемякин