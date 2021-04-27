У Канаді спалили будинок засновника PornHub / фото cbc.ca
У канадському місті Монреаль згорів недобудований маєток засновника порносайту PornHub Фераса Антуна. Поліція повідомила про підпал.
Читайте такожУ Канаді розбився цивільний гелікоптер: екіпаж загинувПро це пише CBC.
Інцидент стався ввечері в неділю, 25 квітня. Будинок повністю вигорів.
За даними поліцейських, двоє невідомих пробралися всередину будівлі та влаштували пожежу.
До пожежі Антун виставив недобудоване володіння на продаж. Він хотів отримати за нього 19,8 мільйона доларів.
У Канаді спалили будинок засновника PornHub / фото cbc.ca
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