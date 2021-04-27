Будинок повністю вигорів.

У канадському місті Монреаль згорів недобудований маєток засновника порносайту PornHub Фераса Антуна. Поліція повідомила про підпал.

Читайте такожУ Канаді розбився цивільний гелікоптер: екіпаж загинувПро це пише CBC.

Інцидент стався ввечері в неділю, 25 квітня. Будинок повністю вигорів.

За даними поліцейських, двоє невідомих пробралися всередину будівлі та влаштували пожежу.

До пожежі Антун виставив недобудоване володіння на продаж. Він хотів отримати за нього 19,8 мільйона доларів.

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Автор: Катерина Шварц