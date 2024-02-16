За словами Майкла Макфола, "на сцені не залишилося нікого рівня Навального, хто не є ув’язнений".

Ніхто не може зараз "заповнити порожнечу", яка виникла після смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в коментарі Politico сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Я не бачу, щоб на сцені залишився хтось рівня Навального, хто не є ув’язнений", - сказав дипломат.

Як відомо, 47-річний Навальний протягом останніх років неодноразово ставав мішенню, йому загрожувало ув’язнення та отруєння. У 2020 році в його тілі було знайдено нервово-паралітичну речовину, що викликало міжнародну реакцію та призвело до того, що адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти Росії.

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Одужавши від отруєння в Німеччині, Навальний повернувся в Росію в січні 2021 року і одразу був заарештований.

"Я спілкувався з ним безпосередньо перед тим, як він повернувся, але він сказав мені: "Майк, це моя країна. Я не дозволю цьому хлопцю вигнати мене звідси", - розповів Макфол.

Смерть Олексія Навального

У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо, що у російській колонії помер Олексій Навальний. За інформацією Федеральної служби виконання покарань РФ, політику раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати.

При цьому проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела повідомив, що у Навального нібито відірвався тромб.

Незабаром прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Захід у "шалених заявах" із приводу смерті Навального.

За словами спікера, ніяких доказів проти Росії немає.

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