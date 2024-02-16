Спікер Держдуми Володін заявив, що смерть Навального вигідна США, а також Зеленському, Сунаку і Шольцу.

У Росії назвали політиків, "винних" у смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Фантасмагоричною версією про причетність до його вбивства США, Брюсселя і України поділився спікер Держдуми РФ Володін.

Він обурився в соціальних мережах, що у скоєнні злочину "політики і глави недружніх держав" звинувачують Росію. За словами Володіна, причину смерті Навального встановлять судмедексперти та слідство.

Але, якщо подумати, кому на сьогодні "вигідна" його смерть, на думку політика, очевидно:

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"Всі вони, прізвища їх добре відомі: від генсека НАТО і керівництва США до Шольца, Сунака і Зеленського, - винуватці смерті Навального"

Також Володін натякнув, що Навальний помер через понад 19 тисяч санкцій, заснованих Заходом проти Росії, а також через тих, хто підтримує Україну у війні та хоче розірвати на шматки РФ і її економіку. "Саме їм, ухвалившим величезну кількість провальних рішень, тим, хто досі чіпляється за свої посади, вигідна його смерть", - стверджує Володін.

Смерть Навального лежить на Путіні - Зеленський зробив заяву

Сьогодні в російській колонії помер один з головних опозиціонерів путінському режиму Олексій Навальний. Факт його смерті підтвердила Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ, стверджуючи, що Навальному стало погано під час прогулянки і його не змогли реанімувати.

Україна і Захід вважають, що Росія цинічно вбила Навального. Український президент Володимир Зеленський прокоментував його смерть під час візиту до Німеччини. "Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих через одну цю істоту", - сказав Зеленський.

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