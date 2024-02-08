Остаточне рішення ще не ухвалили, але уряд вивчає питання.

Федеральний уряд Німеччини розглядає можливість націоналізації представництва російської "Роснефти". З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну філія перебувала в довіреному управлінні під федеральним контролем, пише WELT.

Зазначається, що остаточне рішення ще не прийняли, але російську компанію офіційно включили до відповідного слухання, яке відбулось в понеділок, 5 лютого. Слухання передує експропріації та є частиною офіційної процедури, яку вимагає федеральний уряд.

Російська державна компанія "Роснефть" володіє більшістю акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Приблизно 54% зараз перебувають під контролем федеральної держави – у так званому довірчому управлінні.

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За словами журналістів, метою було зберегти станцію, яка десятиліттями працювала на російській нафті і була дуже важливою для північного сходу. Однак термін довірчого адміністрування закінчується 10 березня, але його можна продовжити.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що федеральне міністерство економіки збирається прийняти рішення про експропріацію акцій PCK у "Роснефти". Рішення має бути ухвалене не пізніше початку березня.

Націоналізація активів РФ

У лютому 2024 року стало відомо, що Україна націоналізувала нафтогазові активи екс-президента "Роснефти". Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з Російської Федерації Едуарда Худайнатова.

Також Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації Російської Федерації Сергію Калашнику.

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