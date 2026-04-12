Представниця російського МЗС заявила, що колишній британський прем'єр продемонстрував, як виглядають "сили зла".

У Російській Федерації відреагували на візит колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на лінію фронту в Запорізькій області. Прес-секретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала поїздку "піаром на кістках".

У повідомленні на своєму Telegram-каналі представниця МЗС заявила, що "британські гроші, зброя та ненависть вбили величезну кількість людей".

"Дякую Борису Джонсону, який показав, як виглядають сили зла – краще ні в кого б не вийшло. Уся мерзота і багно підлості, підступності та безчестя в створеному ним образі. Ні краплі любові. А лише черговий "піар" на кістках. Британські гроші, зброя та ненависть вбили величезну кількість людей", - ідеться у повідомленні.

При цьому вона звинуватила британського політика в ескалації та скасуванні переговорів.

"Джонсон особисто брав участь у процесі скасування переговорного процесу та ескалації конфлікту. Лиходій, який повернувся на місце злочину", – підсумувала Захарова.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів дводенну поїздку на лінію фронту в Запорізькій області. Під час візиту він відвідав передові позиції 65-ї бригади ЗСУ і заявив про критичну необхідність посилення західної допомоги.

Політик підкреслив, що нинішній рівень підтримки недостатній для відбиття російських атак. Під час візиту до Камишевахи, яка перебуває під постійним обстрілом, Джонсон особисто переконався в загрозі від ворожих безпілотників.

