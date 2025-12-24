В Німеччині політика підозрюють в шпигунстві на користь Росії, - Politico

Депутат від партії "Альтернатива для Німеччини" Рінго Мюльманн цікавився інформацією про постачання зброї для України та можливостей протидії дронам.

Німецький ультраправий політик Рінго Мюльманн виявив значний інтерес до оприлюднення інформації, яка, на думку його опонентів в політиці, може бути дуже цікавою для російської розвідки, повідомляє Politico.

В статті йдеться, що користуючись правами, наданими йому як депутату від партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з проханням розкрити деталі щодо таких тем, як місцева система протидії безпілотникам та транспортування західної зброї до України.

В вересні в письмовій формі німецький політик просив надати інформацію про обсяги військових транзитних перевезень через Тюрінгію починаючи з 2022 року.

При цьому, він просив надати дані з розбивкою за роками, а також за видами транспорта: автомобільний, залізничний, а ще за кількістю транзитів та зупинками.

Видання зазначає, що Мюльманн заперечує підозри щодо праці на Росію. Проте у червні він подав 8 запитів стосовно можливостей захисту від дронів поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття дронів.

Зокрема, як йдеться в публікації, його цікавило, чи має поліція глушилки, сіткомети, електромагнітні імпульсні пристрої та чи придатні вони до використання.

Видання зазначає, що саме ці запитання спонукали політичних опонентів запідозрити АнД у спробі розкрити конфіденційну інформацію, яку Москва могла б використати у війні проти України та для ведення гібридної війни проти Європи.

"Мене вразив неймовірний інтерес до критичної інфраструктури та органів безпеки тут, у Тюрингії, особливо до того, як вони справляються з гібридними загрозами. Раптово геополітичні питання стали відігравати роль у їхніх питаннях, але ми в парламенті землі Тюрингія не відповідаємо за зовнішню або оборонну політику", - сказав міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Майєр, член Соціал-демократичної партії.

