Росія може атакувати НАТО після війни з Україною, - глава МЗС Німеччини

Дипломат закликає Захід готуватися до нового сценарію загрози та не плекати ілюзій щодо намірів Кремля.

Росія після укладання мирної угоди з Україною може спрямувати агресію проти однієї з країн НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Die Zeit.

На тлі переговорів щодо можливого припинення вогню в Україні глава німецького МЗС наголосив на необхідності реальних і жорстких гарантій безпеки для Києва з боку Заходу, насамперед Сполучених Штатів.

"Це, звичайно, означає зобов’язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє, підтримувати Україну у разі повторного вторгнення Росії", – заявив Вадефуль.

За його словами, будь-які дискусії про можливі територіальні поступки з боку України можуть відбуватися лише за умови наявності надійних запобіжників від нової агресії з боку Москви. Міністр також підкреслив, що до майбутньої системи безпеки мають бути залучені європейські країни, однак конкретні механізми можуть бути визначені лише після укладення угоди про припинення вогню.

Вадефуль застеріг від надмірного оптимізму, наголосивши, що Кремль може використати паузу в бойових діях для швидкого нарощування військової потуги – вже з прицілом на Альянс. Очільник МЗС Німеччини каже:

"Наш аналіз полягає в тому, що безпеку в Європі можна забезпечити лише як безпеку від Росії. Її можна досягти тільки з позиції сили, єдності в альянсі та обороноздатності збройних сил".

Дипломат відмовився оцінювати ймовірність сценарію, за якого Росія після перемир’я в Україні наважиться на атаку проти НАТО, але закликав союзників готуватися до такого розвитку подій.

"Я можу лише порадити бути готовими... Якщо російська армія досягне в Україні сталого військового успіху, це становитиме серйозну загрозу для НАТО", – зазначив міністр.

Загроза Росії для НАТО

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Марк Рютте попередив, що Росія і Китай можуть здійснити скоординований напад на Європу і Тайвань.

На запитання, чи зможе Європа відбитися від російського вторгнення самостійно без підтримки США, Рютте запевнив, що європейцям "не потрібно про це турбуватися".

"Бо ми є альянсом, і бо США твердо підтримують НАТО. Крім того, НАТО має прямі наслідки для політики безпеки США. Безпечна Європа означає безпечну Америку. Отже, США мають прямий інтерес з точки зору безпеки у збереженні членства в НАТО", – запевнив генсек.

