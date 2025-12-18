Компанія Moran Security, яка дуже тісно пов'язана з російськими військовими та розвідкою, шукає колишніх військових та влаштовує їх на судна.

Російський персонал, пов'язаний з військовими та безпековими службами країни, займався шпигунством у європейських водах, таємно працюючи на суднах, що перевозили російську нафту, повідомляє CNN з посиланням на українську та західну розвідку.

В публікації вказується, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва створила так званий тіньовий флот із сотень танкерів. Ці судна перевозять російську нафту з портів Балтійського та Чорного морів, незважаючи на західні санкції. Вони приносять Кремлю сотні мільйонів доларів щороку.

За даними української розвідки, в останні місяці деякі з цих суден, які часто зареєстровані в країнах, що не мають до цього відношення, незадовго до виходу з порту поповнили свої екіпажі додатковими членами.

Видання вивчило два списки екіпажів цих суден, в яких переважно представлені неросійські громадяни. Проте внизу списку також є два російські імена та дані їхніх російських паспортів.

В статті йдеться, що залучення росіян з досвідом роботи в сфері безпеки до екіпажів тіньового флоту викликає занепокоєння в країнах Європи, оскільки це ілюструє, наскільки зухвалими стали тактики Кремля.

Згідно з інформацією, яку отримало видання від декількох джерел розвідки, деякі з цих чоловіків працюють на таємну російську компанію під назвою Moran Security. Деякі з них, за їхніми словами, є найманцями, які раніше працювали на російських приватних військових підрядників, таких як відома група "Вагнер".

Наводяться дані, що Moran Security дуже тісно пов'язана з російськими військовими та розвідкою. Зокрема, президентом компанії є підполковник ФСБ Росії, два топ-менеджери - колишні командири атомних підводних човнів. До того ж, компанія шукає співробітників з-поміж офіцерів з досвідом бойових місій. Ба більше, перевага надається офіцерам спецпризначення та ГУ ГШ ЗС РФ, тобто, співробіникам колишнього Головного розвідувального управління (ГРУ).

Примітно, що в 2024 році ця команія потрапила під санкції США через свої дії. Наразі вона займається розміщенням шпигунів під виглядом "охоронців" на борту танкерів "тіньового флоту".

За даними української розвідки, це почалося приблизно пів року тому. Одне з джерел в західній розвідці підтвердило цю інформацію.

Вказується, що одним з прикладів шпигунської діяльності росіян є танкер "Боракай", судно "тіньового флоту", яке перебуває під санкціями. В вересні 2025 року танкер прийняв на борт двох "охоронців" з Moran Security в порту Приморськ в Балтійському морі.

Відомо, що в екіпажі вони були вказані, як "техніки". Проте українська розвідка встановила, а західна підтвердила цю інформацію, що один з них є колишнім поліцейським та терористом з ПВК "Вагнер".

Додається, що під час другого подібного рейсу "Боракая" на його борту було двоє інших росіян. Вдалося встановити, що один з них служив у полку спеціального призначення міністерства внутрішніх справ Росії, а інший мав зареєстровану адресу в Міноборони РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Євросоюзу ввела санкції проти ще 41 судна, оскільки вони є частиною російського тіньового флоту. Їм заборонено доступ до портів країн-членів ЄС та надання широкого кола послуг, пов’язаних з морськими перевезеннями. В ЄС поянсили, що це обмеження поширюється на танкери з тих країн, які не є членами Євросоюзу, але входять до "тіньового флоту" РФ. Загалом на цю сить санкції введено проти майже 600 суден. В Євросоюзу готові й надалі посилювати тиск на Росію та мережу її "тіньового флоту".

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали іноземне судно, яке було частиною "тіньового флоту" Росії. В повідомленні СБУ зазначається, що воно незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Власник судна перебував під санкціями РНБО. Щоб обходити санкції, за даними СБУ, судно регулярно змінювало назву та формальних бенефіціарів з третіх країн.

