Країна знаходиться під постійними атаки в кіберпросторі.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попередила про "величезну небезпеку", з якою стикається країна.

В інтерв'ю Funke Mediengruppe Файзер заявила, що Володимир Путін вкладає величезні ресурси в кібератаки.

"Війна посилила проблеми кібербезпеки. Почастішали атаки проросійських хакерів", - стверджує міністерка.

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За словами Фезер, небезпека спонсорованої та керованої державою шпигунської та диверсійної діяльності залишається дуже високою. Вона закликала федеральний та регіональні уряди працювати разом.

"Ми конкуруємо з способами атак та технологіями, які постійно змінюються", – сказала вона.

За словами Фезер, уряд розширює управління з інформаційної безпеки і хоче створити нові інструменти, за допомогою яких органи безпеки зможуть зупиняти кібератаки і усувати їх.

Російські кібератаки на Німеччину - що відомо

Німеччина перебуває під "постійним вогнем" хакерів. У травні 2015 року німецький парламент став мішенню однієї з найбільших кібератак, з якими коли-небудь стикалася країна. Тоді була атакована внутрішня комп'ютерна система, вкрадені дані і відключені офіси депутатів. В атаці звинуватили російську військову розвідку ГРУ. А в 2020 році був зламаний кабінет тодішнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, були вкрадені її електронні листи.

Кібератаки почастішали відтоді, як Німеччина почала підтримувати Україну зброєю в її боротьбі з російськими окупантами. Під "приціілом" протягом останніх тижнів були заводи з виробництва озброєнь, постачальники енергії, гуманітарні організації та податкові органи, аеропорти та муніципалітети. Останні хвилі атак пов'язують з хакерської групою Ghostwriter, яка, ймовірно, знаходиться під контролем російських спецслужб, і російською групою хакерів Killnet .

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