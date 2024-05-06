Раніше німецька влада звинуватила російських хакерів у кібератаці на Соціал-демократичну партію.

Німеччина відкликала свого посла в Росії після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на її оборонні та аерокосмічні компанії і правлячу партію, повідомив у понеділок представник міністерства закордонних справ.

"Міністр закордонних справ відкликав посла (Отто) графа Ламбсдорфа в Берлін для консультацій" після того, як Берлін приписав кампанію кібершпигунства APT 28, групі, пов'язаній із московським агентством військової розвідки ГРУ, повідомив представник, пише Reuters.

Цей крок відповідає дипломатичному протоколу, і Ламбсдорф залишиться в Берліні на один тиждень, перш ніж повернутися до Москви, додав представник.

Відео дня

Хакерські атаки РФ у Німеччині

Звинувачення прозвучали на тлі зростаючої стурбованості в Європі з приводу ймовірних російських хакерів і шпигунів після вторгнення Москви в Україну 2022 року і напередодні європейських виборів.

Берлін заявив, що напади, які почалися два роки тому, були спрямовані проти правлячих соціал-демократів Німеччини, а також компаній у сфері логістики, оборони, аерокосмічної промисловості та інформаційних технологій. Компанія не надала детальної інформації про завдані збитки з міркувань безпеки.

За даними німецької влади, група APT28, також відома як "Fancy Bear", використовувала невідому на той момент вразливість у Microsoft Outlook для злому облікових записів електронної пошти.

Кампанія зачепила й інші країни, зокрема Чехію, Литву, Польщу, Словаччину та Швецію.

Відносини між Росією і Німеччиною, яка раніше була найбільшим покупцем російської нафти і газу, зіпсувалися після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: