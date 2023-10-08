В Берліні заявили, що вчорашній день став жахливим поворотним моментом.

Німеччина призупинила програми фінансової допомоги Палестині та ймовірно зовсім їх скасує через напад ХАМАСу на Ізраїль. Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце, яку цитує німецьке видання n-tv.

"Ці атаки на Ізраїль є жахливим поворотним моментом. Тому ми переглянемо всі наші зобов’язання щодо палестинських територій", – повідомила вона, зазначивши, що виплати в межах фінансової допомоги Палестині "наразі не здійснюються".

Про необхідність "негайно припинити" мільйонні виплати Палестині раніше заявив експерт із зовнішньої політики, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер також виступив за це.

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За даними Мінрозвитку ФРН, Німеччина є "одним з найбільших донорів на палестинських територіях". На цей і наступний рік зобов’язання щодо розвитку становлять 125 мільйонів євро. Крім того, є додаткові кошти "в аналогічному обсязі" для програм ООН щодо Палестини і неурядових організацій, а також гуманітарна допомога від Міністерства закордонних справ на 2023 рік.

У міністерстві співробітництва підкреслили, що всі ці кошти йшли на реалізацію конкретних проектів, наприклад, щодо водопостачання та утилізації відходів, системи охорони здоров’я, продовольчої безпеки та створення робочих місць. "Прямого фінансування палестинської влади" не було, запевняють в Берліні.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, за останніми даними від нападу ХАМАС на території Ізраїля загинуло щонайменше 700 осіб, понад 2000 отримали поранення. також повідомляється щонайменше про 100 викрадених палестинцями громадян Ізраїлю та інших країн. Своєю чергою палестинська сторона заявляє про близько 400 загиблих в секторі Газа, куди ізраїльська авіація завдає ударів.

У той час коли більшість країн світу або засудили напад на Ізраїль, або принаймні промовчали, офіційний Тегеран публічно підтримав напад. У своєму зверненні президент Ірану висловив захоплення діями палестинців, що "повстали проти жорстокості".

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