Мета Федерального відомства у кримінальних справах ФРН - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності

Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини (BKA) залучено до розслідування кількох сотень свідчень скоєння військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це глава BKA Хольгер Мюнх заявив виданню Welt am Sonntag в суботу, 18 червня.

Відзначається, що експерти намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також відповідальних у військовому і політичному плані.

Мюнх підкреслив, що це є найскладнішою частиною розслідування.

За словами глави BKA, відомство використовує матеріали секретних служб, включаючи Федеральну розвідувальну службу BND. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета BKA - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності, пояснив Мюнх.

"Ми готуємося до можливих звинувачень проти людей, які, імовірно, несуть відповідальність за військові злочини в Україні", - вказав він.

Відповідно до принципу універсальної юрисдикції, в Німеччині можуть судити і військових злочинців. Мюнх сподівається на запуск таких процесів, проте не виключає, що це займе багато часу.

Генеральний прокурор ФРН в даний час проводить попередні дізнання, але не веде слідства щодо окремих підозрюваних.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочала роботу "Книга катів українського народу". Це інформаційна система, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців армії РФ.

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