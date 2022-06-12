У прокуратурі зазначають, що свою вину обвинувачений "визнав повністю та щиро розкаявся".

У Києві суд оголосив вирок чоловіку, який у телефонних розмовах заперечував воєнні злочини Росії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба столичної міської прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

"Прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, в телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Подільський районний суд Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині за ч.1 ст. 436-2 КК України та засудив до одного місяця арешту.

Зазначається, що свою вину обвинувачений "визнав повністю та щиро розкаявся".

Як повідомляв УНІАН, раніше на Хмельниччині жінки заявили про побиття, а отримали підозру в колабораціонізмі.

Вас також можуть зацікавити новини: