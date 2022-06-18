Цей проєкт збирає докази воєнних злочинів в Україні та дані злочинців.

В Україні розпочав роботу сайт "Книга катів українського народу". Це інформаційна система, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців армії РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Сайт містить детальну та верифіковану інформацію про російських воєнних злочинців.

"Україна зробить все, щоб знайти та покарати всіх", - відзначив Єрмак.

Згідно з даними Генерального прокурора, в Україні наразі розслідується понад 1 700 справ про воєнні злочини Росії. Серед них - численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на окупованій території України.

Відзначається, що розслідування триватимуть, поки не знайдеться останній кат, причетний до злочинів проти українського народу.

У базі сайту наразі є дані про 607 російських військових злочинців. Там можна побачити фотографії вчинених злочинів, а також повідомити про злочини, свідками якого ви стали.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що "Книга катів" міститиме "конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців".

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