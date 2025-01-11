Норвегія побудує бомбосховища на випадок 'найгірших сценаріїв' з боку РФ

Росія, яка має спільний кордон з Норвегією за Полярним колом, не демонструє жодних ознак відмови від своєї агресивної позиції.

Уряд Норвегії оголосив, що планує знову запровадити обов'язок будувати бомбосховища в нових будівлях, цю практику було припинено в 1998 році, пише Politico.

Рішення прийнято в той момент, коли повномасштабна війна Москви проти України наближається до третьої річниці, а Росія, яка має спільний кордон з Норвегією за Полярним колом, не демонструє жодних ознак відмови від своєї агресивної позиції.

"Навколо нас більше невизначеності. Ми повинні подбати про цивільне населення у випадку найгіршого сценарію з війною чи збройним нападом", – сказала міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мел для громадського мовлення NRK.

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"У такому випадку укриття є одним із необхідних нам заходів захисту", — додала вона.

До 1998 року будь-який великий житловий комплекс у Норвегії повинен був мати бомбосховище; але з того часу нових бомбосховищ не будували. Мел зазначила, що вимога стосуватиметься комплексів площею понад 1000 квадратних метрів.

Уряд пропонує два типи укриттів: нові, які захищатимуть від хімічної та радіоактивної зброї; а деякі для захисту від звичайної зброї, яку можна було б перепрофілювати зі станцій метро або паркувальних гаражів.

Ця міра є частиною загального звіту про готовність, який містить більше сотні різних рекомендацій, спрямованих на зміцнення та підготовку Норвегії — до можливої ​​війни, а також у разі екстремальних погодних умов або подій, таких як пандемія.

"Готовність Росії використовувати військову силу для досягнення політичних цілей свідчить про те, що Норвегії, швидше за все, ще довго доведеться мати справу з непередбачуваним і схильним до ризику сусідом", - йдеться в звіті уряду.

Допомога Україні від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Норвегія профінансує українське виробництво зброї та техніки. За його словами, під час візиту до Осло вдалося домовитися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом про те, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки - прямого фінансування виробництва в Україні.

Норвегія влітку заявила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама, у міру того, як Україна отримуватиме більше навчених пілотів та допоміжного персоналу, сторони коаліції винищувачів додаватимуть Україні нові літаки.

Також країна посилює систему протиповітряної оборони України комплексами NASAMS.

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