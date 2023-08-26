Тимчасову "українську" спецвізу тепер можна переоформити у дозвіл на постійне проживання.

Нова Зеландія надасть українським біженцям дозвіл на постійне проживання. Досі вони могли знаходитися в цій країні на основі спеціальної однорічної візи, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що торік після російського вторгнення в Україну новозеландський уряд запровадив спеціальну "українську" візу, яка надавала громадянам України право залишатися в Новій Зеландії протягом 12 місяців. У лютому строк дії таких віз продовжили ще на рік.

Однак уряд вирішив припинити прийом заявок на отримання цієї спецвізи після 15 березня наступного року. А тим, хто вже оформив чи встигне оформити цю візу до вказаної дати, нададуть право на постійне проживання у Новій Зеландії.

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"Багато з тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов’язання забезпечити їм певність", — сказав міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літтл.

За даними новозеландського уряду, наразі видано загалом 1510 "українських" віз. Зараз на території Нової Зеландії залишається близько 340 власників такого документу.

Ті, хто забажає отримати дозвіл на постійне проживання, повинні будуть надати медичну довідку, пройти перевірку доброчесності (перевірка характеру) і додаткову ідентифікацію особистості. Також їм доведеться сплатити додатковий збір в розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів США).

Українські біженці за кордоном – останні новини

За останніми даними у країнах Євросоюзу наразі перебувають понад 4 млн біженців з України, які отримали статус тимчасового захисту. Більше всього їх у Польщі, Німеччині та Чехії. Останнім часом українці активніше їдуть саме до Німеччини.

З огляду на затяжний характер війни, національні уряди європейських країн почали переглядати запроваджені торік програми підтримки українських біженців. Наприклад, у Чехії влада вирішила дещо скоротити витрати та урізати певні виплати українцям.

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