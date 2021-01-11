Садир Жапаров стане шостим президентом Киргизстану.

Новим президентом Киргизстану став 52-річний Садир Жапаров. Він переміг на дострокових виборах президента, які були призначені після жовтневих протестів в країні.

Про це повідомляє ВВС.

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Відзначається, що Жапаров стане вже шостим за рахунком президентом Киргизстану. Його перемогу аналітики передрікали вже під час передвиборної гонки, оскільки Жапаров за результатами опитувань виявився фаворитом виборців в регіонах Киргизстану, а його найближчі соратники зайняли основні посади в чинному уряді.

За даними видання, Жапаров, звільнений своїми прихильниками з колонії (він був засуджений на 11,5 років у справі про захоплення заручника), несподівано став спочатку лідером протестів, а потім прем'єр-міністром і виконуючим обов'язки президента.

У неділю Киргизстанські виборці також висловилися за президентську форму правління на референдумі - цей варіант схвалив 81% тих, хто проголосував.

Дострокові вибори в Киргизстані: що сталося

У Киргизстані 4 жовтня пройшли вибори до парламенту. 5 жовтня в Бішкеку почався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня та проведення перевиборів. Після півночі 6 жовтня мітингувальники захопили "Білий дім", де працюють парламент і президент країни, а також будівлі Держкомітету нацбезпеки та громадської ТРК. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

6 жовтня Центрвиборчком офіційно визнав нелегітимними підсумки виборів.

9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбєков підписав указ про відставку уряду і прем'єр-міністра і заявив про свою готовність піти у відставку.

14 жовтня парламент Киргизстану схвалив структуру, програму і склад уряду на чолі з Жапаровим, а Жеенбєков затвердив склад Кабінету Міністрів.

15 жовтня Жеенбєков подав у відставку з поста президента і закликав Жапарова та інших політиків повернути мирне життя жителям Бішкека.

В цей же день Жапаров заявив, що повноваження президента перейшли до нього.

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Автор: УНІАН