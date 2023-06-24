Цими літаком і вертольотом особисто користувався ватажок "вагнерівців".

За інформацією росЗМІ, в аеропорту Санкт-Петербурга опечатали літак і вертоліт, якими користувався ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє "Фонтанка", посилаючись на інформацію кореспондента. Той стверджує, що ці транспортні засоби опечатали 24 червня. Наразі користуватися цим літаком і вертольотом неможливо.

Зазначається, що цей літак і вертоліт належать одній з авіакомпаній Санкт-Петербурга і перебувають у довгостроковій оренді у компанії, що входить до екосистеми бізнес-імперії ватажка "вагнерівців".

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Заколот Пригожина і "вагнерівців"

Після звинувачень ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина на адресу Міноборони РФ в тому, що російські кадрові військові обстріляли позиції "вагнерівців", на території Російської Федерації почався справжній заколот.

Пригожин зі своїми найманцями дійшов до Ростова і почав вимагати зустрічі з Шойгу і Герасимовим. Також він заявив, що він і його "вагнерівці" контролюють всі військові об'єкти у Ростові-на-Дону.

Після цього головний "вагнерівець" заявив, що влаштує похід на Москву. Зараз це відбувається. Російська столиця готується до оборони, як пишуть росЗМІ.

Крім того, на організований Пригожиним заколот вже відреагував Путін і записав звернення, в якому звинуватив ватажка ПВК "Вагнера" у зраді. Також президент РФ пригрозив придушити учасників заколоту.

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