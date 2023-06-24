Євген Пригожин підтвердив, що гроші належать його ПВК "Вагнера", але зазначив, що крім однієї "Газелі" там ще мало бути "два бусіка".

У російському Санкт-Петербурзі біля офісу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виявили мікроавтобус "Газель", повністю набитий коробками з грошима.

Автомобіль був припаркований у дворі готелю "Трезіні", і місцеві силовики вирішили перевірити його на предмет вибухонебезпечних речовин, пише "Фонтанка". Однак всередині виявилися офісні коробки, наповнені пачками російських рублів, швидше за все номіналом по 5 тисяч.

Після перерахунку купюр з'ясувалося, що в коробках було 4 мільярди рублів готівкою. Що це за гроші і кому вони належать точно було невідомо. Припускалося, що вони можуть бути пов'язані з ПВК "Вагнер", адже поруч - офіс цього угруповання.

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Пізніше сам ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин підтвердив, що ці гроші належать його ПВК. Більш того, "кухар Путіна" додав, що там повинна бути "не одна "Газель", а ще два бусіка".

Пригожин пояснив, що там лежали гроші на зарплати і компенсації за "вантаж 200". За його словами, ПВК "Вагнер" працює виключно з готівкою, "що приписано в контрактах", тому "нічого страшного".

Пригожин пішов проти Путіна - що відбувається в Росії

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових в обстрілі своїх бойовиків, і фактично зажадав "голови" міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

За ніч Пригожин із найманцями захопили Ростов, а пізніше протягом ранку успішно просунулися і до міста Воронеж. Далі "вагнерівці" рухаються в напрямок Москви, і, за деякими даними, уже зайшли в сусідню Тульську область.

Вранці 24 червня президент Росії Володимир Путін назвав дії Пригожина "зрадою" і "ударом у спину", пригрозив йому розправою, а від членів ПВК зажадав скласти зброю. Але звернення Путіна не справило якогось ефекту і Пригожин відмовився скласти зброю на вимогу кого-небудь.

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