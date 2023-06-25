Найманці Пригожина знищили один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортні вертольоти.

Під час свого заколоту в Росії "вагнерівці" превентивно знищили сім російських гвинтокрилів і літак.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, загалом найманці знищили один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортні вертольоти.

"Транспортні вертольоти Мі-8 - це потужна техніка, яка дійсно допомагає російській армії у війні проти України", - сказав речник ПС ЗСУ.

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Він підкреслив, що "вагнерівці" розуміли, що російська авіація несе для них серйозну загрозу, зокрема, може легко знищити колону техніки.

"Цього, мабуть, і боялися ПВКшники. Тому превентивно знищили те, що було в небі, щоб цього не сталося. Тому що авіація на сьогодні, тим паче така, яка є у Росії, може колону в похідному положенні, на марші рознести дуже швидко", - пояснив Ігнат.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про початок "маршу справедливості". Його бойовики вирушили у бік російських міст із наміром дійти до Москви. За словами Пригожина, такі дії найманців були спричинені нібито "ракетним ударом" російської армії тиловому табору "вагнерівців".

Зранку бойовикам Пригожина вдалося взяти під контроль військові об'єкти у Воронежі та Ростові-на-Дону.

Згодом зі зверненням до росіян виступив президент країни-терориста Путін, який назвав заколот "зрадою" та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Ближче до вечора стало відомо про перемовини між Олександром Лукашенком та Пригожиним, за результатами яких Пригожин ухвалив зупинити наступ, розвернути колони найманців та відступити, коли ті були на відстані 200 км від Москви.

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