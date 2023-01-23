Під час новорічних гулянь в каліфорнійському місті Монтерей-Парк невідомий відкрив вогонь в бальній студії та вбив десятьох людей.

У США святкування китайського Нового року обернулося справжнім кривавим хаосом: в залі бальних танців Star Ballroom Dance Studio в Монтерей-парку невідомий відкрив вогонь та вбив десятьох людей.

За даними Reuters, подія трапилася в день місячних новорічних гулянь в каліфорнійському місті Монтерей-Парк. У суботу, 21 січня, туди зійшлися тисячі людей азійсько-американської громади, проте свято затьмарив інцидент зі стріляниною в місцевій студії танців Star Ballroom Dance Studio.

Невідомий близько 22:22 відкрив вогонь у приміщенні та вбив десятьох людей. Ще десять, за даними місцевих офіційних осіб, отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні.

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За даними CNN, стрільцем виявився один з постійних відвідувачів студії. Приблизно через 17-20 хвилин після стрілянини в Star Ballroom Dance Studio, вбивця з'явився в наступному танцювальному залі, вже в сусідньому місті Альгамбра. Однак там група людей забрала у нього пістолет.

Пізніше ЗМІ уточнили, що вбивцею виявився 72-річний місцевий житель азійського походження Ху Цан Тран. За даними правоохоронців, на його слід поліцейські вийшли в неділю, 22 січня. Однак підозрюваний покінчив життя самогубством до того, як його вдалося заарештувати. Слідчі кажуть, що він застрелився в білому пікапі, який поліцейські заблокували в сусідньому місті Алхамбра.

Як зазначив шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна, поліцейські почули звуки пострілу в момент, коли оточили пікап "стрілка". Через півтори години вони зважилися заглянути всередині й виявили мертвого Ху Цан Трана з вогнепальним пораненням.

Поки що мотиви такого масового вбивства мирних людей невідомі. Однак глава Китайської торгової палати Лос-Анджелеса Честер Чон розповів версію, що перед подією в обвинуваченого сталася сварка з дружиною. Це нібито могло статти приводом для подібної агресії.

Масові заворушення - останні "гучні" інциденти

Раніше в Грузії колишній військовий відкрив стрілянину по людях з балкона своєї квартири. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро поранені. Тоді стрілець також наклав на себе руки.

Також в Парижі відбулися зіткнення поліції з курдськими демонстрантами, які були обурені вбивством озброєним злочинцем трьох членів їх громади: були перевернуті автомобілі, пошкоджені вітрини магазинів, також виникли невеликі пожежі біля площі Республіки.

У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих. В результаті інциденту загинули щонайменше 11 осіб, є поранені.

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