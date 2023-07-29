Документ ще має підписати польський лідер.

Нижня палата польського парламенту (Сейм) схвалила скандальний проект закону про "вплив РФ", обійшовши вето верхньої палати - Сенату, в якому більшість має опозиція.

Для того, щоб документ набув чинності, його має підписати президент Анджей Дуда, пише euronews.com. Варто зазначити, що у законопроекті запропоновано створити комісію, яка отримає повноваження усувати з важливих посад чиновників, яких викриють у зв'язках з РФ у період з 2007 до 2022-го.

Польський лідер говорив, що цей документ необхідний для того, щоб у майбутньому убезпечити його державу від російського впливу.

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Документ критикували і в Польщі, і на рівні Ради Європи та Європейської Комісії. Противники нововведення вважають, що завдяки закону польська влада зможе нібито "переслідувати опонентів".

Крім того, документ не сподобався американським партнерам. Після хвилі критики Дуда вніс у проект закону низку правок, які обмежували повноваження членів комісії. Крім того, було вирішено, що у складі комісії не мають перебувати члени парламенту.

27 липня стало відомо, що орган конституційних експертів Ради Європи - Венеціанська комісія, розкритикувала законопроект про "російський вплив". На думку експертів, "закон може легко стати інструментом у руках більшості для усунення політичних опонентів".

Відносини Польщі та Росії - сьогодні це варто знати

Польська влада почала активно допомагати Україні та її населенню після того, як РФ рано вранці 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на українську територію.

Наприкінці червня поточного року Анджей Дуда порівняв РФ з "диким звіром", якого треба пристрелити, інакше, якщо дати йому захопити українську державу, він накинеться на інші країни та буде "пожирати" їх.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв дуже "дипломатично" відповів на звинувачення - назвав президента "польською мерзотою".

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