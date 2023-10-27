Люксембурзький прем'єр заявив, що його країна ніколи не схвалить політику Угорщини та Словаччини щодо України.

Взаємодія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським президентом Володимиром Путіним - це як демонстрація "середнього пальця всім українським солдатам".

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель на полях саміту ЄС. "Те, що він (Орбан.- ред.) зробив з Путіним – це середній палець для всіх солдатів, які щодня вмирають в Україні і страждають від російського нападу", - висловив Беттель свою думку.

Прем'єр Люксембургу підкреслив, що Євросоюз не повинен бути заручником Орбана, який постійно висуває фінансові вимоги в обмін на схвалення підтримки України.

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"Орбан каже: якщо вам потрібні гроші для Києва, тоді і нам теж потрібні гроші. У цій ситуації ми не повинні бути заручниками Орбана. Потрібно знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, в тому числі Орбан", – заявив Беттель і в зв'язку з цим згадав ще й нового прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Люксембурзький прем'єр заявив, що його країна ніколи не схвалить і не буде розділяти політику Угорщини та Словаччини щодо України.

Зустріч Орбана з Путіним

7 жовтня Орбан зустрывся з Путіним в Китаї і потиснув йому руку. З негативними коментарями цієї події виступили Україна і більшість країн Євросоюзу.

Раньше Орбан, який завжди відрізнявся антиукраїнською позицією, на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "військовою операцією".

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