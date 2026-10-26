Конфлікт Маска з Україною щодо Starlink ще не закінчився, - BI

Українські фахівці заперечили звинувачення Маска щодо використання Starlink для атак дронами та нагадали про обмеження швидкості терміналів в РФ.

Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушували умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи цивільну платформу для ударів безпілотниками. Водночас українські фахівці з безпілотних систем заперечили ці звинувачення, наголосивши, що через технічні обмеження використовувати цивільний Starlink для таких операцій було неможливо, пише Business Insider.

Суперечка виникла на тлі нещодавніх проблем України з доступом до Starshield – військової версії супутникового зв’язку, яку контролює уряд США. У суботу президент України Володимир Зеленський заявив, що роботу сервісу відновили у звичайному режимі.

Маск заявив, що українські військові використовували цивільний Starlink для атак безпілотниками

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У неділю Ілон Маск опублікував допис у соціальній мережі X, у якому звинуватив українські сили в порушенні умов використання Starlink.

"Українські військові порушили умови надання послуг Starlink та використовували його для наступальних ударів безпілотників з метою вбивства людей. Цю лазівку було усунено минулого тижня", – написав власник компанії SpaceX.

Він наголосив, що йдеться саме про комерційну платформу Starlink, а не про Starshield – військову версію супутникового зв’язку, яка належить і підконтрольна уряду США.

"Використання Starlink, цивільної комерційної служби, для наступальних ударів безпілотників з метою вбивства людей ніколи не було дозволено і не повинно бути дозволено", – додав Маск.

Він також заявив, що відключення Starlink мало б серйозні наслідки для української армії:

"Якщо Starlink буде вимкнено, українська лінія фронту негайно розвалиться. Це НЕ погроза, це просто констатація факту".

Українські фахівці заявили, що цивільний Starlink не підходить для таких ударів

Колишній радник Міністерства оборони України з питань безпілотників Сергій Стерненко заперечив твердження Маска. За його словами, він брав участь у відповідних процесах у відомстві й може стверджувати, що заяви американського підприємця не відповідають дійсності:

"Як людина, яка була присутня в процесі в Міністерстві оборони, можу точно сказати, що це неправда".

Ще один колишній радник, Сергій Флеш Бескрестнов, також розкритикував заяву Маска:

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження на роботу Starlink в Україні".

На початку 2026 року обидва фахівці працювали в Міністерстві оборони, коли відомство вело переговори зі SpaceX через використання Росією терміналів Starlink, придбаних на чорному ринку. У лютому компанія погодилася заблокувати роботу сервісу над Україною та Росією, залишивши доступ українським терміналам, внесеним до спеціального білого списку.

За словами Стерненка, цивільні користувачі та військові в Україні можуть зареєструвати свої термінали, однак їхня робота обмежена вимогами щодо швидкості. Для використання зв’язку під час руху термінал потрібно внести до окремого списку, який використовує Starshield.

"Тобто, технічно було неможливо використовувати цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках. Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, могли бути виконані лише за допомогою Starshield", – заявив Стерненко.

Обмеження швидкості Starlink унеможливлюють далекі удари

Бескрестнов пояснив, що на українських терміналах Starlink діє обмеження швидкості до 90 км/год. Крім того, цивільний сервіс повністю відключений над територією Росії:

"Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для глибоких та середніх ударів".

Для тактичних безпілотників, які рухаються зі швидкістю нижче цього обмеження, зазвичай використовують радіочастотний зв’язок з оператором, а не супутниковий інтернет. До того ж невеликі дрони, зокрема безпілотники з керуванням від першої особи, часто не мають достатньої потужності, щоб надійно перевозити навіть компактний термінал Starlink Mini.

Натомість супутниковий зв’язок потрібен Україні для більших і потужніших безпілотників, які виконують удари середньої та великої дальності по російському тилу й території Росії. Україна також використовує супутникові технології для керування безпілотниками-перехоплювачами, які можуть розвивати швидкість до 420 км/год.

Плутанина з назвами

Після звинувачень у соціальній мережі X Маск опублікував скриншот допису Володимира Зеленського, у якому український президент у середині жовтня заявляв, що українські військові "також використовують Starlink для ударів середньої дальності" по російських цілях.

Однак у тому дописі Зеленський описував проблеми України з доступом до Starshield. За наведеними даними, український президент неодноразово вживав назву Starlink у ширшому значенні – для позначення військової супутникової служби.

Таким чином, суперечка частково стосується різниці між двома системами: комерційним Starlink і військовим Starshield, який використовують для завдань, що потребують супутникового зв’язку.

Криза зі Starshield тривала десять днів

Раніше цього місяця Україна заявила про проблеми з доступом до Starshield на високій швидкості. Це, за повідомленнями, обмежувало можливості українських військових завдавати ударів на великі відстані та керувати безпілотниками-перехоплювачами.

Криза тривала десять днів. Вона розгорталася на тлі відкритої критики України з боку президента США Дональда Трампа та Ілона Маска через атаки на російські нафтові об’єкти, тоді як Білий дім намагався знизити ціни на паливо.

Газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників та інші джерела повідомила, що Маск особисто наказав обмежити швидкість. Сам Маск і Трамп окремо заявили, що не несуть відповідальності за уповільнення роботи сервісу.

У суботу Зеленський повідомив, що Starshield знову працює у звичайному режимі. Водночас останні заяви Маска свідчать, що суперечка навколо використання супутникового зв’язку українськими військовими триває.

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