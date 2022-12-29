Крім того, містян закликали не використовувати петарди та феєрверки у новорічну ніч.

Влада Варшави вирішила не проводити святкові заходи на честь Нового року. У польській столиці пояснили це фінансовими міркуваннями та недоречністю проводити гуляння, зважаючи на війну Росії проти України.

Як повідомляє Tvn24.pl, речниця мерії Варшави Моніка Беут зазначила, що скасування святкувань стало вже "традицією". Раніше цьому заважала пандемія.

"Цього року ми нічого не пропонуємо варшавянам на Новий рік. На жаль, це вже така традиція, адже під час пандемії новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому наші скорочення витрат передусім стосуються розваг. Зараз ми не можемо собі дозволити такі витрати, тому й змушені новорічну ніч проводити самостійно", – додала вона.

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Крім того, за словами Беут, зараз не та атмосфера, щоб організовувати подібні заходи.

"В Україні, за нашим східним кордоном, точиться жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення. Тому це не той клімат, який би спонукав до організації таких особливих, радісних подій" – наголосила речниця варшавської мерії.

Водночас Беут закликала містян не використовувати петарди та феєрверки у новорічну ніч, оскільки це може викликати в українців асоціації з війною. Вона підкреслила, що особливо йдеться про українських дітей. Наразі в Варшаві перебуває біля 100 тисяч українців.

До ініціативи мерії також долучилася Рада міста Варшави. Там теж закликали не використовувати піротехнічні засоби в новорічну ніч.

Новий рік 2023 в Україні

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що аварійні відключення світла в Україні не застосовуватимуться під час новорічних свят, якщо росіяни не стануть обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

При цьому комендантську годину в Україні у новорічну ніч з 31 грудня проти 1 січня не скасовуватимуть. Речник голови Національної поліції України Мар'яна Рева наголосила, що і в новорічну ніч правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників.

Українські правоохоронці також закликали громадян бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби у період новорічних свят. Наразі використання феєрверків та петард заборонене в багатьох регіонах.

Водночас боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов заявив, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області готують провокації із вибухівками на Новий рік. Він порекомендував людям ні в якому разі не святкувати Новий рік на вулиці.

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