Вони пояснюють це дією західних санкції проти Росії.

Російські нафтопереробні заводи "Волгоградський", "Ільський" та "Яйський" через брак обладнання не змогли завершити плановий ремонт, тому частково зупинили свою роботу.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, це матиме негативний вплив на внутрішні обсяги нафтопереробки РФ та виконання експортних зобов’язань. Крім того, зупинка роботи погіршить ситуацію з постачанням пального на внутрішній ринок та збільшить витрати на техобслуговування й модернізацію підприємств.

"Очікується, що обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8 - 2 млн тон на місяць".

В розвідці зазначають, що однією з причин простою НПЗ є обмеженення доступу до західного обладнання і компонентів. Також Росія не змогла замінити іноземні запчастини своїми для технічного обслуговування та модернізації НПЗ.

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"Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30 - 45 % потреб ринку і лише у деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо)", - сказано в повідомленні.

В СЗРУ наголошують, що Москві не вдалося використати Китай як альтернативного постачальника обладнання, оскільки його технології не завжди сумісні з російським устаткуванням. Інколи через це доводиться повністю замінювати обладнання, що значно підвищує вартість ремонту та обслуговування.

Атаки на НПЗ в Росії

Як повідомляв УНІАН, цього року Україна систематично завдавала ударів по російським нафтопереробним заводам. Метою цих атак було обмеження можливості швидкого постачання пального на фронт, а також зниження прибутків РФ від постачання нафти.

Член координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль пояснювала, що зменшення можливості виробляти нафтопродукти змушує Москву збільшувати поставки сирої нафти назовні. Це зменшує їхні прибутки від продажів.

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