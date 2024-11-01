Зокрема це пов'язано з боротьбою щодо расової нерівності.

У Нью-Йорку дозволили переходити вулицю поза пішохідним переходом або навіть на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє Associated Press.

Закон було прийнято міською радою в минулому місяці, а набув він чинності на вихідних після того, як мер Нью-Йорка Ерік Адамс відмовився вжити заходів - підписати або накласти вето - через 30 днів, як закон було прийнято.

Зокрема член міської ради Мерседес Нарсіс, яка стала автором законопроєкту, наголосила, що новий закон зупинив расову нерівність у правозастосуванні. За її словами, понад 90% штрафів за перехід на пішохідному переході за минулий рік, були виписані темношкірим та латиноамериканським громадянам.

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"Давайте будемо реалістами, кожен житель Нью-Йорка переходить дорогу на пішохідному переході. Люди просто намагаються дістатися туди, куди їм потрібно. Закони, які карають за звичайну поведінку для повсякденного пересування, не повинні існувати, особливо коли вони несправедливо впливають на кольорові громади", - зазначила вона у своїй заяві.

В AP пояснили, що новий закон дозволяє пішоходам переходити проїжджу частину в будь-якому місці, в тому числі за межами пішохідного переходу. Також жителі міста можуть переходити дорогу на заборонений сигнал світлофора, тому тепер це не є порушенням адміністративного кодексу Нью-Йорка.

Водночас у законі є попередження про те, що пішоходи, які переходять дорогу поза пішохідним переходом, не мають права на першочерговий проїзд, тому вони повинні поступатися іншим транспортним засобам.

Своєю чергою прессекретар мера Нью-Йорка Ліз Гарсія відмовилася надавати коментарі щодо такого рішення. Проте вона наголосила, що перехід на червоне світло є дуже ризикованою поведінкою. За її словами, люди досі можуть нести відповідальність за нещасні випадки на пішохідних переходах.

"Всі учасники дорожнього руху почуваються безпечніше, коли всі дотримуються правил дорожнього руху. Ми продовжуємо заохочувати пішоходів користуватися наявними механізмами безпеки - такими як денне освітлення, пішохідні острівці та збільшення інтервалів між пішохідними переходами - і переходити на пішохідному переході на сигнал світлофора", - підкреслила вона.

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Як писав УНІАН, Росія вимагає від Google захмарну суму грошей, яка перевищує річний ВВП світу. Це пов'язано з тим, що компанія відмовилася платити штрафи, які накопичуються через блокування проросійських каналів на YouTube.

Також повідомлялось, що США загрожує нова епідемія. Зокрема житель штату Айова помер після того, як заразився вірусною хворобою, що призводить до кровотечі з очей. Також ця хвороба нагадує лихоманку Ебола.

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