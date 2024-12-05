Сенатори кажуть, що Хегсет вразив "як зріла та обізнана людина".

Піт Хегсет, запропонований новообраним президентом США Дональдом Трампом на посаду голови Пентагону (Міністра оборони), пообіцяв припинити вживати алкоголь у разі затвердження його кандидатури Сенатом.

Хегсета, який працював ведучим Fox News, критикують через звинувачення у сексуальному насильстві та зловживанні спиртним. Однак, за даними телеканалу ABC News, є ймовірність, що Хегсет обійме посаду у Пентагоні.

Про його обіцянку "не пити" повідомив сенатор Роджер Уікер (республіканець від штату Міссісіпі) після розмови зі згаданим кандидатом.

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За інформацією телеканалу ABC News, аналогічну заяву зробив сенатор Ерік Шмітт (республіканець від штату Міссурі). Він зазначає, що Хегсет запевнив його та інших сенаторів у тому, що зараз не п'є і не збирається робити це в майбутньому після можливого затвердження на посаді голови Міністерства оборони.

Окрім того, як пише The Hill, конгресмен Річ МакКормік (республіканець, штат Джорджія) також заявив, що "дуже вражений" Хегсетом. Таку думку він висловив після того, як колишній ведучий Fox News зустрівся з республіканцями Палати представників на Капітолійському пагорбі.

В інтерв'ю The Hill МакКормік зазначив, що Хегсет добре представив свою позицію перед комітетом і відповів на звинувачення у сексуальних домаганнях та надмірному вживанні алкоголю. Зокрема, деякі законодавці мали питання до кандидата через ці звинувачення та його невеликий досвід управління великими організаціями. МакКормік заявив:

"Я чув безліч чуток, але насправді ніщо з цього не підтвердилося".

Він стверджує, що Хегсет йому сподобався.

"Він справді вразив мене як зріла та обізнана людина, яка розуміє, що знає, а що ні, і кого вона зможе найняти, щоб допомогти їй впоратися із завданнями. Адже це величезна відповідальність - бюджет майже трильйон доларів", - додав конгресмен.

Як пояснює видання, Хегсет зіткнувся з критикою на тлі звинувачень у неналежній поведінці, включаючи інцидент 2017 року, коли його звинуватили у зґвалтуванні. Тоді прокуратура відмовилася висувати звинувачення через брак доказів, проте Хегсет виплатив певну компенсацію та підписав угоду про нерозголошення, щоб зберегти роботу на Fox News. Також кандидата критикують за пияцтво на робочому місці та нецільове витрачання коштів під час керівництва двома організаціями.

Проте, низці ЗМІ Хегсет заявив про свою рішучість продовжувати боротьбу за посаду голови Пентагону.

"МакКормік заявив, що Хегсет ясно дав зрозуміти: Трамп, як і раніше, підтримує його кандидатуру", - зазначають журналісти.

Кандидати Трампа на пост глави Пентагону

Як повідомляв УНІАН, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що визначився з новим міністром оборони (глава Пентагону). На цю кандидатуру він висунув 44-річного Піта Хегсета, який є ведучим Fox News.

Згодом стало відомо, що Трамп розглядає у якості кандидата на пост глави Пентагону свого суперника на президентських виборах - губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який служив військово-морським юристом в Іраку і в'язниці Гуантанамо. Він був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони. Йшлося, що Хегсета критикують через звинувачення в сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем.

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