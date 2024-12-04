Попереднього обраного Трампом кандидата, Піта Хегсета, звинувачують у сексуальному насильстві.

Обраний президент Дональд Трамп розглядає кандидатуру свого суперника на президентських виборах, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, на посаду глави Пентагону. Як пише The Wall Street Journal, ДеСантіс, який служив військово-морським юристом в Іраку і в'язниці Гуантанамо, був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони.

Зрештою Трамп вибрав на цю посаду ведучого Fox News Піта Хегсета, але через проблеми з його висуненням у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві ДеСантіс знову опинився каандидатів, кажуть співрозмовники видання.

Водночас Трамп може вибрати іншу заміну, якщо кандидатура Хегсета провалиться. Ще одним потенційним кандидатом на посаду міністра оборони, якого обговорювали союзники Трампа, є Елбрідж Колбі, колишній працівник Пентагону і союзник обраного віцепрезидента Джей Ді Венса. Трамп також розглядає кандидатуру сенатора-республіканця з Айови Джоні Ернста.

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Відносини Трампа і ДеСантіса

ДеСантіс колись вважався аколітом Трампа, але його рішення кинути виклик колишньому президенту на праймеріз 2024 року розпочало запеклий конфлікт між ними, внаслідок якого Трамп звинуватив ДеСантіса в нелояльності. Так, ДеСантіс критикував Трампа за те, що той заплатив "гроші порнозірці", сказав, що за свій перший термін Трамп депортував менше людей, ніж президент Обама. ДеСантіс також поставив під сумнів вік Трампа, зазначивши, що в січні, коли він обійме посаду, Трамп буде старшим за президента Байдена 2021 року.

Водночас, як зазначає WSJ, деякі члени оточення Трампа сильно недолюблюють ДеСантіса, і це може звести нанівець усі його шанси на заміну Хегсета.

Скандал із призначеннями в команді Трампа

Як повідомляв УНІАН, обранець Трампа на посаду генпрокурора Метт Гетц потрапив у скандал і зняв свою кандидатуру. Його звинуватили в сексуальних стосунках із неповнолітньою дівчиною. Сам Гетц заперечував провину, утім республіканці в Сенаті не хотіли голосувати за його кандидатуру до висновку Комітету.

Згодом Трамп висунув на цю посаду кандидатуру колишнього генерального прокурора Флориди Пем Бонді.

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