Міністра фінансів США хочуть викликати на допит через обмеження Starlink для України

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Пентагону може покинути свою посаду після проміжних виборів у США.

Американський сенатор-демократ Адам Шифф заявив, що міністр оборони США Піт Гегсет повинен свідчити перед Сенатом через порушення роботи Starlink в Україні, оскільки це порушило операції Сил оборони. Про це він заявив в етері NBC.

Він заявив, що це може відбутися, якщо демократи повернуть собі контроль над Сенатом. Також він зазначив, що на допит можна викликати й когось іншого, хто знає, чому було введено ці обмеження.

Видання нагадує слова українського президента Володимира Зеленського про те, що рішення про обмеження Starlink надійшло від уряду США. Тоді як за даними ЗМІ, Трамп особисто телефонував Ілону Маску та просив його зняти обмеження на супутникове обслуговування його компанії.

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"Президент каже одне, Ілон Маск каже інше, а вони обидва говорять різні речі в різний час. Хтось тут бреше. Можливо, всі вони брешуть по-різному, але нам потрібно це з’ясувати", – наголосив Шифф, додавши, що "найбагатша людина у світі не повинна контролювати наші національні інтереси безпеки".

Перспективи Гегсета на посаді

Раніше видання Foreign Policy повідомляло про те, що після проміжних виборів у США міністру оборони країни Піту Гегсету може загрожувати імпічмент. Видання зазначало, що причинами цього є війна в Ірані та операції проти наркокартелів в Південній Америці. На тлі цих подій Гегсета звинувачують у порушенні двох основних законів: Резолюції про воєнні повноваження та Закону про воєнні злочини.

Видання Kyiv Independent повідомляло, що Гегсет особисто затримує передачу Україні партії ракет для Patriot. Журналісти повідомляли, що посадовець має на своєму столі контракти на постачання ракет-перехоплювачів Patriot для України, однак він їх не підписує.

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