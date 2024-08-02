За словами Дмитра Пєскова, Красіков служив в "Альфі" разом із кількома співробітниками охорони Путіна.

Серед росіян, які повернулися до РФ у результаті обміну ув'язненими зі США та низкою західних країн, були співробітники російського ГРУ та групи "Альфа". Про це повідомив прес-секретар російського правителя Путіна Дмитро Пєсков, інформують російські ЗМІ.

За його словами, мова, зокрема, йде про "тиргартенського вбивцю" Вадима Красикова.

"Красиков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом з кількома співробітниками охорони президента. Звичайно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного", - сказав Пєсков. Відео дня

Він також розповів, що серед росіян, що повернулися, був і співробітник ГРУ.

"По одному зі співробітників ГРУ. Американці намагалися впливати на цього співробітника ГРУ, який був ув'язнений. Вони знайшли тут батька цього співробітника. Було організовано телефонний дзвінок. Під час телефонного дзвінка батько всупереч тому, що від нього очікували, сказав синові, що той все правильно робить", - уточнив Пєсков.

При цьому прес-секретар Путіна не став розкривате деталей переговорів щодо обміну ув'язненими.

"Без коментарів залишаю. Вся внутрішня кухня цих переговорів, безперечно, не може бути публічною", - заявив Пєсков.

Обмін ув′язненими між РФ і Заходом

1 серпня в аеропорту Анкари відбувся обмін 26 ув'язненими між РФ і країнами Заходу. Крім путінського кілера Красикова, на свободу вийшли й інші росіяни, які сиділи у в'язниці, зокрема, за кіберзлочини.

Також УНІАН повідомляв, чому Путін "рвався" обміняти кілера Красікова. За даними Bild, між ними був тісний зв'язок, а кремлівський диктатор надає великого значення всьому, що відомо про його минуле.

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