Британія тестує мікрохвильову зброю проти рою дронів, - FT

Мікрохвильова зброя випромінює широкий енергетичний промінь, здатний збивати одразу кілька цілей, що робить її економічно вигідною.

Міністерство оборони Великої Британії випробувало нову мікрохвильову систему RapidDestroyer, призначену для нейтралізації безпілотників, пише Financial Times.

Розроблена консорціумом під керівництвом Thales, вона використовує потужні радіохвилі для виведення з ладу електроніки дронів на відстані.

Під час останнього тесту ця система знищила два рої по вісім безпілотників кожен. Всього під час випробувань "було відстежено, задіяно та знищено понад 100 дронів", — повідомило міністерство.

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Технологія ще в розробці: RapidDestroyer монтується на вантажівці та споживає велику кількість енергії. Подібні розробки ведуться і в США: THOR від ВПС США та Leonidas від компанії Epirus вже адаптовані для військового застосування, зокрема на кораблях.

На прикладі війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну дрони стали ключовим елементом бойових дій. За словами Романа Костенка, голови оборонного комітету ВРУ, безпілотники "стали причиною або допомогли до 80 відсотків бойових втрат під час війни в Україні".

Недорогі, мобільні дрони у великих кількостях складно знищувати традиційними засобами. Мікрохвильова зброя випромінює широкий енергетичний промінь, здатний збивати одразу кілька цілей, що робить її економічно вигідною. Проте вона має свої обмеження.

"Потужні мікрохвильові системи є потенційно дуже ефективним інструментом для захисту від великої кількості безпілотників і, можливо, крилатих ракет", — зазначив Джастін Бронк із Royal United Services Institute.

Але, за його словами, в умовах інфраструктури або міських об’єктів така зброя може викликати побічні ефекти. Мікрохвильову зброю розглядають і як частину системи протиракетної оборони. Наприклад, ВМС США планують у 2026 році випробувати проєкт "Meteor", здатний збивати надзвукові ракети.

У контексті війни в Україні, де безпілотники стикаються зі "стіною електронних перешкод", така технологія може стати критично важливою. Один британський офіцер заявив: "Це гра "міри проти контрзаходів", додавши, що існують способи захисту дронів від мікрохвиль, зокрема шляхом екранізації схем.

Дрони на війні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, ЗСУ отримають на озброєння нові надлегкі безпілотники українського виробництва. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у безпілотний авіаційний комплекс В-1. Це надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Також нещодавно стало відомо, що українці виготовили зенітний дрон, щоб збивати російські "шахеди". Голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар зазначив, що наші розробники працюють у всіх напрямах, в тому числі, щоб нейтралізувати не тільки ударні, а й розвідувальні дрони росіян. "Українці виготовили зенітний дрон, який буде працювати проти "шахеда", і ми вже доволі близько. Це відбувається", - сказав він.

Крім того, видання Business Insider повідомляло, що Україна тестує унікальні наземні роботи на оптоволокні, що дозволяє обходити російські засоби радіоелектронної боротьби. Організація Brave1, яка координує військові інновації, повідомила, що ці дрони вже привернули увагу військових у Києві завдяки їх стійкості до перешкод.

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