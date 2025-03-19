За словами прем'єр-міністра Данії, Росія може спробувати напасти на країни Європи у "дуже короткій перспективі".

Європа повинна стати незалежною у питаннях оборони впродовж наступних трьох-п'яти років, аби стримувати "дуже агресивну" Росію, яка може напасти на країну ЄС. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в інтерв'ю Politico.

"Я повністю за переозброєння Європи і хочу, щоб ми поставили перед собою дуже амбітну мету: через три-п'ять років ми повинні бути повністю здатні захистити себе в Європі", - зауважила вона.

За її словами, необхідність переозброєння наразі є "найважливішим питанням", яке постає перед блоком через постійну загрозу з боку РФ, яка може спробувати напасти в "дуже короткій перспективі", якщо країни не будуть вживати заходів для її стримування.

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"Якщо ви бачите, що вони роблять з саботажем, гібридними атаками, використанням мігрантів ... намагаючись дестабілізувати наші країни за допомогою дезінформації, фейкових новин і так далі, готовність Росії до боротьби з Європою є досить великою. Я не впевнена, що це зміниться, на жаль"", - підкреслила Фредеріксен.

Також прем'єр-міністр Данії скептично оцінила зацікавленість російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни.

"Я не дуже оптимістично налаштована щодо Росії, тому що коли я дивлюся на їхню поведінку, вона настільки суперечить людяності, Європі і всьому, у що ми віримо, що вони повинні довести, що хочуть жити нормальним сусідським життям з нами в Європі", - зазначила політик.

Водночас в неї запитали щодо погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію, на що вона відповіла, що суверенітет країни потрібно поважати.

"Гренландія є частиною території Королівства Данія, і крапка. Я сподіваюся, що всі поважають суверенітет, нашу територіальну цілісність і наші кордони. Це не продається", - додала Фредеріксен.

Вона наголосила, що Данія, яка є одним з найбільших друзів України, підтримує ідею купівлі більшої кількості озброєння у країн ЄС, однак досі хоче "співпрацювати з іншими партнерами", такими як Норвегія та Велика Британія.

"Потенціал в Європі дуже великий, але деякі бар'єри мають бути змінені і відсунуті, тому що ми ще не виробляємо достатньо. Ми все ще маємо мислення мирного часу... Я не думаю, що у нас є кілька місяців, щоб прийняти рішення", - підсумувала політик.

Оборона Європи - останні новини

Раніше видання Politico писало, що європейські оборонні гіганти намагаються зіскочити з технологічної голки США. У листі компаній до Єврокомісії йдеться про те, що Європі необхідно стати більш незалежною в технологічному плані на всіх рівнях її критичної цифрової інфраструктури.

Також журналісти повідомляли, що ЄС планує значно збільшити інвестиції в оборону для стримування РФ. Водночас Європейський Союз зосередить свої зусилля на тому, аби Україна могла продовжувати відбивати російські атаки.

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