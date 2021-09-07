Іржі Урбанек не менш як два роки брав активні дії у війні на боці окупантів.

Празький суд виніс жорсткий вирок чеському найманцю, який воював проти Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомляє IDNES.

Іржі Урбанек проведе 20 років у колонії суворого режиму за те, що не менш як два роки воював на боці бойовиків під позивним "Бегемот". Саме стільки запитувала прокуратура. Чоловіка визнали винним у членстві в терористичній групі та скоєнні теракту.

Читайте такожЧеху за участь у війні на Донбасі змінили вирок з умовного на реальнийДо України він приїхав в 2015 році і як мінімум до січня 2018 року допомагав окупантам копати окопи, займався патрулюванням непідконтрольної Києву території і брав участь у боях під Мар'їнкою, Красногорівкою і Спартаком.

Суд пройшов заочно.

Мати і брат Урбанека відмовилися свідчити в суді, але свідчень, які вони дали в рамках розслідування, виявилося достатньо, щоб підтвердити, що їх родич дійсно був в Україні.

Нагадаємо, раніше цього року в Чехії збільшили вирок до 21 року ув'язнення громадянину Білорусі Олексію Фадєєву, який теж брав участь у війні на Донбасі на боці російських найманців.

Автор: Станислав Кожемякин