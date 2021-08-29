Шойгу визнав, що "винен" та пообіцяв "виправитися".

Глава Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу прокоментував неявку в український суд за повісткою "пласким" жартом.

Міністра запитали про неявку до суду в ефірі телеканалу "Росія 1", і він віджартувався.

Шойгу так відповів на питання: "винен, виправлюся".

Нагадаємо, в середині липня Служба безпеки України викликала Сергія Шойгу в Маріуполь Донецької області для вручення підозри за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу нашої країни ("Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, яке призвело до загибелі людей").

У 2016 році Генпрокуратура України (перейменована в Офіс генпрокурора) повідомила керівництву російської армії, зокрема, міністру оборони РФ про підозру у вчиненні "особливо тяжких злочинах" проти української держави.

Шойгу не з'являвся до наших правоохоронців.

Агресія Росії проти України – що потрібно знати

У 2014 році РФ захопила український Крим, а потім вдерлася на частину Донецької та Луганської області й підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Низка західних країн покарали Росію за агресію – запровадили проти країни санкції. Російська влада не визнає, що є стороною конфлікту на Донбасі.

Автор: Екатерина Присяжнюк