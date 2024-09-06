Очільник Пентагону: Складно спрогнозувати переговори, але Путін може швидко припинити війну

Також міністр оборони США пояснив, чому Україні не дають дозвіл на застосування далекобійних ракет для ураження об'єктів у глибокому тилу РФ.

Складно сказати, коли можуть бути переговори про урегулювання війни, але російський диктатор Володимир Путін може швидко припинити війну шляхом виведення загарбницьких військ з окупованої території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-24"), яке відбувалося на авіабазі в Німеччині.

"З точки зору того, чи є досяжною перемога, або ні, знову ж таки, я вважаю, що ця війна може бути закінчена дуже швидко, якщо Путін вирішить вивести свої війська з територій, які він окупував в Україні. Я кажу, що це було розпочато Путіним, і Путін може завершити це дуже швидко, якщо він ухвалить просте і правильне рішення - відмінити те, що він зробив", - наголосив Остін. Відео дня

Крім того, говорячи про те, чи можлива абсолютна перемога на полі бою, міністр оборони відзначив, що це залежить від того, що мають на увазі під такою перемогою.

"Україна зосереджена на обороні своєї суверенної території. Ми продовжимо робити усе можливе, щоб допомогти їм у цьому", - відзначив Остін.

Очільник Пентагону сказав, що перемога може визначатися від мети і цілей у війні, але з самого початку відомо, що Путін хотів анексувати усю Україну, оскільки він не вірить, що Україна є справжньою країною.

"Я думаю, що зрештою, цей конфлікт буде вирішений за столом переговорів, але коли настане цей момент, складно передбачити", - відзначив Остін.

Він додав, що США продовжать працювати над тим, аби допомогти Україні бути у найкращій позиції у майбутньому.

Міністр оборони США також повідомив, що сьогодні не обговорювався план України стосовно перемоги. "Президент Зеленський збирається це представити президенту Байдену та іншим лідерам при першій можливості", - сказав Остін.

Разом з тим, у очільника Пентагону запитали про позицію США щодо заклику України дозволити їй використовувати далекобійне американське озброєння для завдання ударів у глибокому тилу РФ.

Глава Пентагону відповів, що США намагаються допомогти Україні бути успішною "у тактичних боях і її оперативній боротьбі", а також у забезпеченні того, аби українці могли захищати власну суверенну територію.

"Існує низка способів, аби цього досягнути. Ми увесь час говорили, що не існує єдиної спроможності, яка сама по собі буде вирішальною у цій кампанії", - наголосив Остін.

Він додав, що раніше стосовно цього велися розмови про танки та інші спроможності, і кожного разу Сполучені Штати відзначали, що не існує одного виду озброєння для досягнення цілей. "Це комбінація спроможностей і як ви інтегруєте ці можливості для досягнення цілей", - додав Остін.

Він запевнив, що США будуть продовжувати зосереджувати увагу на доставленні того, аби українці були успішними і з метою "створення правильної динаміки на полі бою", за якої можуть з'явитися належні перспективи для кращого захисту суверенної території України.

Водночас, як вважає Остін, Україна має значні власні спроможності для завдання ударів у глибокому тилу Росії на такій відстані, яку можуть досягати ракети ATACMS або Storm Shadow. Зокрема, він каже про українські дрони.

Також він додав, що росіяни передислокували розміщення винищувачів, які запускають плануючи снаряди, за межі досяжності ракет ATACMS.

Переговори з РФ - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що лише російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, бо Україна прагне завершити війну. Зеленський закликає міжнародних партнерів змусити Росію шукати миру. Президент України постійно закликає партнерів надати Україні дозвіл на завдання далекобійних ударів вглиб території РФ.

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