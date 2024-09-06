Він закликає міжнародних партнерів змусити Росію шукати миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, бо Україна прагне завершити війну.

"Одночасно з нашим просуванням у Курській області російська армія продовжує наступ в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи російської армії задіяні в розширенні зони окупації нашої території в Донецькій області. Це чіткий вибір Москви. Путін більше хоче окупувати Україну, ніж гарантувати безпеку для Росії. Йому немає діла до російської землі та народу – він просто хоче захопити якомога більше нашої землі й наших міст", - сказав він на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-24").

Як відзначив глава держави, Путін уже пролив стільки крові, що на її тлі спроби Росії провести "червоні лінії" просто не спрацьовують. "Натомість нам потрібно тримати наш бойовий дух високим, щоб світом правили наші спільні цінності, а не "червоні лінії", просякнуті кров'ю. Ми повинні підтримувати наш дух і витримку, щоб світ жив за правилами, керувався законом і гарантував безпеку для всіх нас, для всіх народів. І кожна операція, яка сприяє цьому, заслуговує на вашу повну підтримку", - підкреслив Зеленський.

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Президент додав, що українці хочуть врятувати свою країну, а Путін - одержимий територіальними завоюваннями. "Йому потрібні наші міста або руїни, які від них залишаться. І саме тому нам потрібна сила. Ми повинні змусити Росію шукати миру. Ми повинні змусити російські міста й навіть російських солдатів замислитися над тим, що їм потрібно - мир чи Путін. І підштовхнути їх до вибору миру цілком реально", - наголосив Зеленський.

Як нагадав президент, Україна воює з мінімумом озброєння. "Так, ми вдячні за кожен пакет підтримки, який надаєте Україні ви, ваші країни. Але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області", - додав Зеленський.

Важливо, щоб кожен пакет обіцяної допомоги потрапляв на поле бою без жодних зволікань, бо від цього залежить перебіг бойових дій на Донеччині. "Якщо Путін не матиме успіхів там, він не матиме успіхів ніде й ні в чому", - наголосив Зеленський.

Також президент України подякував партнерам за те, що саміт НАТО у Вашингтоні ознаменувався рішеннями щодо систем протиповітряної оборони для України. "Я не буду зараз відкрито говорити про кількість систем, які ми отримали. Ще раз дуже дякую. Але кількість систем ППО, які ще не поставлені, – значна. Це те, про що було домовлено, і це те, що не було виконано в повному обсязі. У світі достатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб російський терор не мав результатів. Я закликаю вас бути більш активними в цій роботі з нами щодо протиповітряної оборони. І ми вже почали експлуатувати F-16. Дякую за цю підтримку, міністре! І вам, партнери! Вони збивають ракети й безпілотники, вони дуже ефективні, але їх мало. Ви це знаєте. Нам потрібен набагато сильніший флот F-16", - заявив Зеленський.

Крім того, він закликав партнерів надати Україні дозвіл на завдання далекобійних ударів вглиб території РФ,

"Я хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій... Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP - дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яку окупувала Росія, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Росія була вмотивована шукати миру", - відзначив Зеленський.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін вірить у можливість поступового та виснажуючого захоплення України. Це переконання робить його несприйнятливим до мирних переговорів.

Вчора Путін звинуватив Україну в обстрілі Запорізької та Курської атомних електростанцій, а потім пригрозив дзеркальною відповіддю.

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