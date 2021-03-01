Прес-секретар президента РФ заявив, що це була не анексія, а "возз'єднання Криму з Росією".

У Кремлі відреагували на слова президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена про невизнання анексії Криму Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова запитали, чи готовий Кремль взаємодіяти з Білим домом при такій позиції США.

"Розумієте, анексію Криму, дійсно, неможливо визнати. Ніхто про анексію Криму не говорить. Тому що її не було, анексії Криму. Було возз'єднання Криму з Росією, причому досить у суворій відповідності до всіх нормам міжнародного права", - сказав Пєсков.

За його словами, "возз'єднання" було результатом рішення законодавчого органу Криму, "відповідно до статусу Криму тоді в складі України".

"Тут був абсолютно чіткий і бездоганний набір юридичних дій зроблений. Тому ніякої анексії не було, і не треба її визнавати. Треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією і факт того, що Крим вже досить давно, слава Богу, перебуває в статусі одного з регіонів Російської Федерації", - додав Пєсков.

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Раніше президент США Джо Байден заявив, що американська влада ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і підтримуватиме Україну. Він запевнив, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть анексію півострова Росією.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Роман Цимбалюк