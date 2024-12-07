Опитування серед мешканок Німеччини проводив чоловічий журнал Playboy.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став "античоловіком року" за версією німецької редакції журналу Playboy. Як пише DW, журнал щорічно проводить відповідні опитування серед мешканок Німеччини, щоб дізнатися, які відомі чоловіки їм запам'яталися в поточному році.

Більшість жіночих симпатій у Німеччині зібрав колишній футболіст мадридського "Реала" та мюнхенської "Баварії" Тоні Кроос, який цьогоріч закінчив футбольну кар'єру. За нього, як за найкращого чоловіка року проголосували 17% опитаних. На другому місці - баскетболіст Денніс Шредер, на третьому - головний тренер національної збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман.

До першої десятки найпопулярніших чоловіків Німеччини не увійшов жоден політик, зазначає DW. Натомість саме політики очолили альтернативний список - рейтинг "античоловіків року". І більше за інших німкеням цього року не подобався канцлер Олаф Шольц. На другому місці - міністр економіки Роберт Хабек, на третьому - нещодавно відправлений у відставку міністр фінансів Крістіан Лінднер.

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Ситуація в Німеччині: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні виборів до Бундестагу, призначених на лютий, німецькі політики використовують війну в Україні як один зі способів передвиборчої боротьби. Наприклад, канцлер Олаф Шольц і кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц змагаються, чия політика щодо України виявиться більш переконливою.

Також ми розповідали, що німецька влада запобігла можливому теракту на різдвяному ярмарку в Баварії, який планував громадянин Іраку. Затримано 37-річного чоловіка, який проживав у гуртожитку для прохачів притулку в Аугсбурзі.

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