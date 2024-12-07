За словами канцлера Німеччини, країна залишається "найбільшим прихильником України в Європі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не допускає можливості направлення німецький військ в Україну. Про це повідомляє Spiegel.

За словами політика, "поки вирує війна, в Україні не буде ні солдатів з Німеччини, ні німецьких сухопутних військ.

"На період після цього мова має йти про гарантії безпеки, які ще обговорюються, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї втретє після 2014 і 2022 років. Якими можуть бути ці гарантії, буде обговорено з Україною", - сказав Шольц.

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Він також знову відмовився від ідеї поставки Україні крилатих ракет Taurus, при цьому зазначив, що Німеччина "безумовно є найбільшим прихильником України в Європі":

"Важливо, щоб вбивства якнайшвидше припинилися, а незалежність і суверенітет України залишалися гарантованими".

Олаф Шольц - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, днями канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що українцям в Німеччині час або знайти роботу, або повертатися додому. Він наголосив, що більшість українців в Німеччині перебувають вже досить давно.

Раніше після візиту в Київ Шольц залишив "послання" Путіну. Німецький канцлер публічно заявив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.

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