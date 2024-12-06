Затримано 37-річного громадянина Іраку, який проживав у гуртожитку для прохачів притулку.

Німецька влада запобігла можливому теракту на різдвяному ярмарку у Баварії, який планував громадянин Іраку. Як повідомляє Welt, затримано 37-річного чоловіка, який проживав у гуртожитку для прохачів притулку в Аугсбурзі.

За даними видання, підозрюваний активно розміщував у соціальних мережах пости із вихвалянням терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) і робив фотографії різдвяного ярмарку в Аугсбурзі. У своїх заявах він згадував про намір використати автомобіль для нападу на відвідувачів ярмарку.

"Органи безпеки повідомили, що прохач притулку з Іраку сфотографував "Крісткінндсмаркт" у рамках передбачуваної шпигунської операції. Влада вирішила запобігати небезпеці… За наявними даними, чоловік раніше привернув увагу постами, які прославляють ІДІЛ у соціальних мережах", - пише Welt.

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Зокрема, передбачуваний терорист контактував із членами ІДІЛ, неодноразово прославляв джихад і публікував відео страт і нападів терористів-смертників, які використовували автомобілі, начинені вибухівкою.

Інформація про підозрілі дії чоловіка в Інтернеті надійшла німецьким спецслужбам від іноземної розвідки. Після арешту його ув'язнили, зараз він чекає на депортацію.

Треба зазначити, що різдвяні ярмарки у Німеччині вже ставали цілями терористів. У 2016 році в Берліні стався теракт, коли прихильник ІДІЛ направив вантажівку на натовп, вбивши 13 людей. У 2018 році в Страсбурзі ще один екстреміст здійснив напад, внаслідок якого загинули п'ятеро людей.

Терористичні дії у світі

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, 18-річний терорист спробував напасти на Генконсульство Ізраїлю в Мюнхені, але його застрелили поліцейські.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, мотиви терориста, скоріш за все, пов’язані з антисемітизмом. Саме 5 вересня відзначався день пам'яті нападу на Олімпійських іграх 1972 року, коли у Мюнхені загинули 11 членів ізраїльської олімпійської збірної та німецький поліцейський.

Також повідомлялось, що у Пакистані внаслідок теракту загинули десятки людей. Як стало відомо, нападник був одягнений як звичайний пасажир та підірвав себе серед людей.

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