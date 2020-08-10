Гарячий серпень Білорусі. На чому потрібно сконцентруватися Україні

Олег Бєлоколос

Останні драматичні події в сусідній з нами Білорусі наочно засвідчили – президентські вибори 9 серпня не можна назвати такими, що відповідали б усталеним демократичним стандартам.

Мирні протести населення в столиці країни та інших містах, як масова реакція на оприлюднені офіційні результати виборів, на жаль, призвели до більш ніж жорсткої реакції тамтешньої влади. Є інформація про значну кількість постраждалих і затриманих.

Такі дії білоруської влади вже були названі «неприйнятними» у Варшаві й Вільнюсі – тобто в країнах-сторонах нещодавно утвореного і широко анонсованого «Люблінського трикутника», учасником якого є й Україна.

Зокрема, президенти Польщі та Литви зробили спільну заяву, в якій закликали білоруську владу «утримуватися від насильства та поважати основні свободи, права людини та громадянина».

В Литві натякнули, що завантаження ядерного палива першого реактора Островецької АЕС в Білорусі сталося напередодні президентських виборів, що свідчить про геополітичну, а не економічну природу цього проекту.

Водночас, МЗС Польщі висловило серйозну заклопотаність з приводу жорсткого умиротворення післявиборчих демонстрацій: «Ми закликаємо білоруську владу припинити дії, які загострюють ситуацію, і почати поважати основні права людини».

Заява МЗС Литви була ще жорсткішою: «…Застосування надмірної сили проти учасників мирних демонстрацій гідне осуду і неприпустиме… Ми стурбовані тим, що заклик литовського і міжнародного співтовариства припинити репресії і забезпечити прозоре виборче середовище був проігнорований. Ми закликаємо білоруську владу припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини».

Ба більше, в Литві натякнули, що завантаження ядерного палива першого реактора Островецької АЕС в Білорусі сталося напередодні президентських виборів, що свідчить про геополітичну, а не економічну природу цього проекту. Тож Литва відмовляється купувати електроенергію «на небезпечній Островецькій атомної електростанції». «Ми готові розвивати відносини, засновані на принципах добросусідства, взаємної поваги і довіри. Однак ці відносини сильно залежать від волі і дій нашого сусіда», - додали в МЗС Литви.

Нам також не слід забувати, що сьогоднішній офіційний Мінськ є військово-політичним союзником Москви і це відкриває широкі можливості впливу на ситуацію з боку агресивної Росії

Очевидно, в інтересах України продемонструвати зовнішньополітичну послідовність, відданість нашому європейському вибору, а також діяти у координації з нашими партнерами і домогтися забезпечення належної поваги до прав людини у цій важливій для нас державі.

Узгоджені дії держав-учасників «Люблінського трикутника» щодо ситуації в Білорусі зможуть не лише у реальності показати ефективність цього нового регіонального формату взаємодії, але й, безсумнівно, підвищать вагу і авторитет України на міжнародній арені, зокрема в Євросоюзі.

Нам також не слід забувати, що сьогоднішній офіційний Мінськ є військово-політичним союзником Москви і це відкриває широкі можливості впливу на ситуацію з боку агресивної Росії.

Отже, прискіпливий моніторинг ситуації в Білорусі і навколо неї має також стати головним сьогоднішнім пріоритетом офіційного Києва.

Олег Бєлоколос, голова правління «Майдан закордонних справ»

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